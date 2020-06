A Lista A, "Uma Ordem Presente", é encabeçada pelo arquiteto Daniel Fortuna do Couto, atual vice-presidente do conselho diretivo nacional, a lista B, "A Ordem és tu", é encabeçada pela arquiteta Cláudia Costa Santos, atual presidente do conselho diretivo da Secção Regional Norte da Ordem, a C, "Isto só lá vai com todos", pelo arquiteto Gonçalo Byrne, e, a D, "Arquitetura Perto", pela arquiteta Célia Gomes.

Neste processo eleitoral, surge pela primeira vez a representação das sete secções regionais, seguindo a Nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos (NUT II), em vez das habituais Norte e Sul.

As eleições dizem assim respeito aos órgãos nacionais e aos regionais para as secções Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo, Algarve, Região Autónoma da Madeira e Região Autónoma dos Açores.