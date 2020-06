Alemanha, Espanha e Holanda são os casos citados pela OE, segundo a qual a generalidade dos estados europeus está a aumentar a remuneração e a atribuir prémios aos profissionais de saúde, devido ao seu papel na luta contra a pandemia de covid-19.

“Já em Portugal, apesar de ser unânime o reconhecimento do trabalho dos enfermeiros no combate à pandemia, continua a não haver mecanismos de fixação destes profissionais no país”, escreveu a Ordem num comunicado hoje divulgado.

A estrutura representativa dos enfermeiros lamenta a falta de incentivos, subsídios de risco ou penosidade, e remunerações dignas, enquanto continuam a ser feitos contratos “de apenas quatro meses.

No ano passado, de acordo com as contas da Ordem, mais de quatro mil enfermeiros solicitaram a declaração para efeitos de emigração, “um número recorde que triplicou em relação a 2017 e representa um aumento de 64% face a 2018”.

Neste momento, segundo a mesma fonte, há quase 20.000 enfermeiros no estrangeiro.