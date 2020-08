Segundo o Observador, o bastonário da Ordem dos Médicos escreveu hoje de manhã aos médicos para dar a sua perspetiva da reunião que teve com o primeiro-ministro na passada terça-feira.

No texto, Miguel Guimarães diz que António Costa, nas declarações públicas, "não revelou a mensagem de retratamento da mesma forma enfática que aconteceu na reunião".

Assim, a Ordem dos Médicos acusou Costa de não ter transmitido "integralmente e fielmente aquilo que minutos antes tinha reconhecido à Ordem dos Médicos".

O Bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, esteve reunido durante quase três horas com o primeiro-ministro, em São Bento. O encontro foi solicitado com caráter de urgência depois da entidade representativa dos médicos considerar que as declarações de António Costa numa conversa privada com jornalistas do jornal Expresso foram "ofensivas" para com a classe.

Depois da reunião, foram prestadas declarações numa conferência de imprensa que teve lugar no jardim de São Bento. Miguel Guimarães falou em "confiança" e "respeito", o governante deixou votos para que tenha ficado tudo sanado entre ambos, ao aferir que esperava que "todos os mal-entendidos" tivessem ficado esclarecidos.

"O primeiro ministro transmitiu de forma clara aquilo que é o respeito e a confiança que tem pelos médicos portugueses, aquilo que espera dos médicos nesta época e sempre. Deixou uma palavra ao representante da Ordem dos Médicos daquilo que é a valorização do trabalho destes profissionais", comentou Miguel Guimarães, ao passo que Costa aproveitou o momento para prestar esclarecimentos em torno de toda uma polémica que teve origem em meros sete segundos.

"Agradeço ao senhor bastonário [da Ordem dos Médicos] a oportunidade e a franqueza desta conversa. Espero que todos os mal-entendidos estejam esclarecidos. E fico particularmente reconhecido pela forma como aqui testemunhou, de forma inequívoca, o meu apreço e consideração pelos médicos portugueses e pelo trabalho que desenvolvem", explicou o primeiro-ministro, sem esquecer o tema que esteve na origem da reunião.

"Tive a oportunidade de informar e esclarecer mais em pormenor o senhor bastonário [da Ordem dos Médicos] sobre a forma como o Estado desde junho tomou conhecimento, agiu e reagiu perante a situação em concreto que ocorreu no lar de Reguengos. Fico particularmente satisfeito por o senhor bastonário poder sair daqui - espero - sem a menor dúvida sobre a enorme consideração e apreço que tenho pelos médicos, pelo seu trabalho, assim como tenho pela generalidade dos profissionais de saúde", declarou António Costa.

O chefe do executivo explicou ainda que a conversa entre ambos foi "muito franca e útil".