“Por exemplo, a nossa ministra não visita unidades de saúde. Vai antes fazer inaugurações em unidade de saúde (…) Não tem tempo para falar com as pessoas, mas é importante nós termos esse tempo”, diz Miguel Guimarães.

No programa da sua recandidatura, o bastonário continua a definir a relação médico-doente como outra das prioridades.

“No fundo, as boas práticas em medicina começam pela relação médico doente”, defende na entrevista à Lusa, recordando que um dos elementos essenciais para uma boa relação é o tempo dedicado nas consultas.

Miguel Guimarães diz que “mais tempo para os doentes falarem com os seus médicos” contribui para melhorar a capacidade de resposta e para a qualidade do ato clínico. Ajuda ainda a “diminuir o grau de conflitualidade”, sendo importante também na diminuição da violência contra profissionais, questão que ganhou destaque público com casos recentes de agressões físicas.

O respeito pelo tempo adequado nas consultas levou a Ordem dos Médicos a publicar um regulamento com tempos padrão, que define intervalos mínimos entre marcação de consultas, seja no público ou no privado.

Contudo, o bastonário recorda que cabe ao Ministério da Saúde — através dos seus organismos – verificar e fiscalizar se está ou não a ser cumprido esse regulamento que define os tempos padrão das consultas.

“Neste momento, já devia estar a ser cumprido dentro do SNS e o Estado devia pugnar para que fosse cumprido também no setor privado e social”, defende Miguel Guimarães, que afirma ter escrito a todos os diretores clínicos a recordar a importância da aplicação do documento que define os tempos mínimos de marcação entre consultas por cada especialidade.

O bastonário compromete-se a tentar verificar o nível de cumprimento deste regulamento, mas recorda que não pode obrigar os hospitais a cumprir as regras nem a dar acesso à informação à Ordem dos Médicos.

Para o novo mandato, tem ainda o objetivo de publicar a constituição das equipas tipo das diferentes especialidades nos serviços de urgência, medida que considera “altamente prioritária”, por ser essencial para as boas práticas e para garantir a qualidade da medicina.