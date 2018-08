Este artigo é sobre Lisboa . Veja mais na secção Local

A Ordem dos Médicos pediu à Inspeção-geral da Saúde e à das Finanças para investigarem eventuais irregularidades no registo das horas extraordinárias feitas pelos médicos no Centro Hospitalar Lisboa Norte, após denúncias de que as horas desaparecem do sistema.

RUTH MATCHAVE/LUSA