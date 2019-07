O responsável pelas situações de urgência da OMS, Mike Ryan, assegurou hoje aos jornalistas em Genebra que não houve “nenhuma pressão sobre o ministro da parte da OMS”.

A OMS “vai continuar a trabalhar com as autoridades da República Democrática do Congo (…) baseando-se nas recomendações do comité (Grupo do Conselho Estratégico sobre a Imunização) com vista à introdução de uma segunda vacina”, referiu.

O novo coordenador da luta contra o Ébola na RDCongo, Jean-Jacques Muyembe, está “empenhado em formar um grupo científico a nível nacional para estudar uma eventual segunda vacina”, disse Mike Ryan.

Jean-Jacques Muyembe integrou a equipa de pesquisa e combate em relação à primeira epidemia conhecida do vírus de Ébola, em 1976, quando o país ainda se designava Zaire.

Mike Ryan voltou a apelar a uma decisão final do governo de Kinshasa sobre o recurso a uma outra vacina, mas insistiu sobre “a necessidade de ter todas as ferramentas disponíveis” para fazer face a esta epidemia.

A vacina Merck está adaptada a situações de crise, porque é injetável numa só dose e assegura uma imunidade em dez dias.

Ao contrário, a vacina produzida pela Johnson & Johnson requer a administração de duas doses com 56 dias de intervalo, o que coloca um problema para salvar os pacientes no leste do país, à mercê da violência levada a cabo pelas milícias armadas.

A organização não-governamental Médicos Sem Fronteiras (MSF) defende a utilização imediata da segunda vacina a fim de se “construir um muro” de pessoas vacinadas à volta dos focos de infeção.

A MSF criticou “a falta de transparência” no que respeita às reservas da vacina Merck.

Mike Ryan afirmou que existem “‘stocks’ suficientes”, assegurando que se a epidemia se agravar, é possível garantir a entrega.