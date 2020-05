Numa sessão informativa sobre a pandemia de covid-19, a diretora da OPAS foi questionada acerca de previsões sobre o futuro da doença no continente americano.

“No Brasil, prevê-se um aumento exponencial no número de mortes diárias, chegando a um pico de algo como 1.020 mortes diárias para o dia 22 de junho de 2020. Para 04 de agosto de 2020, projeta-se um total de 88.300 mortes”, indicou Carissa Etienne, citando um modelo da entidade para a estimativa de cenários.

A diretora da organização afirmou que “não há dúvidas” de que a América é o novo epicentro da pandemia do novo coronavírus, chamando a atenção para os Estados Unidos da América e para o Brasil, que vêm registando os maiores aumentos diários de novos casos da doença.

“Mas deixe-me pedir cautela: modelos têm limitações. Eles são, primariamente, ferramentas para prever cenários em situações complexas. Eles nunca devem ser levados em conta literalmente. Situações podem ser alteradas baseadas na resposta em particular em qualquer país”, alertou Carissa.

Já o diretor do programa de doenças transmissíveis da OPAS, Marcos Espinal, declarou estar “muito preocupado” com a situação no Brasil, acrescentando que é urgente aumentar a testagem de covid-19 no país.