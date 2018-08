A Plataforma de Organizações Não Governamentais Portuguesas sobre a Pesca (PONG Pesca) defende que a atual versão do projeto de Plano de Situação do Ordenamento do Espaço Marítimo (PSOEM), que esteve em consulta pública até terça-feira, "apresenta sérias debilidades técnicas, científicas e em termos de procedimentos, que dificilmente serão ultrapassáveis sem alterações de fundo no próprio regime de ordenamento do espaço marítimo".

Através da posição hoje divulgada em comunicado, a plataforma junta-se a outras entidades, como o Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável (CNADS), a Associação Sistema Terrestre Sustentável, Zero ou o Bloco de Esquerda, que também criticaram o plano.

A atual redação do documento, salienta, "deixa em aberto questões de grande relevância para todos os portugueses, como a mineração, a exploração petrolífera e até a aquacultura".

Para a plataforma "são altamente preocupantes a falta de rigor científico, o prazo extremamente reduzido de consulta pública (apesar da prorrogação do prazo inicial por 30 dias) e a falta de incentivo ao envolvimento da sociedade civil".