Depois de receber um sinal positivo do governador de Nevada, a partir de 4 de junho alguns resorts vão reabrir as portas entre eles o Bellagio, o New York-New York, o Caesars Palace e o Flamingo.

"Convidamos os turistas de todo o país a virem para se divertirem, não de forma diferente de como era antes, embora sejamos cuidadosos", disse o governador Steve Sisolak, que tomou a decisão de reabrir a indústria do jogo, a base da economia do estado, após consultar especialistas em saúde.

"Tomámos todas as precauções possíveis", ressalvou Sisolak. O governador cumpre um período de quarentena em casa, enquanto aguarda os resultados dos exames.

"Com todos os protocolos que colocamos em prática, testes que implementamos, com o rastreamento de contactos que estará vigente, acho que não vão encontrar um lugar mais seguro do que Las Vegas a 4 de junho", informou o governador democrata.

"Estamos a incentivar os visitantes a se divertirem", acrescentou.

Na tentativa de impulsionar o turismo, o dono de um casino de Las Vegas anunciou esta quarta ter comprado 1.700 voos de ida para a "Cidade do Pecado", que doará sem custo a visitantes de todo o país.