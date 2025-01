A fisiologia extraordinária dos felinos permite-lhes, por exemplo, passar em locais estreitos e contorcer-se das formas mais inesperadas, mas é a capacidade de cair sempre de pé que causa curiosidade.

A capacidade de um gato cair quase sempre de patas para baixo reside no que os veterinários chamam “reflexo de endireitar” e está relacionado com a coluna flexível, músculos resistentes, visão apurada e um eficaz aparelho auditivo, como refere Bruce Fogle, veterinário, no “Manual Completo - Gato”, editado pela DK.

Mas “os gatos não têm de cair sempre de pé”, explica ao SAPO24 o físico José Silvestre, acrescentando que cair de pé “depende de vários fatores, mas quando se inicia uma queda, é natural que o corpo seja imprimido com algum movimento de rotação, porque é natural que uma parte do corpo comece a cair antes da outra.”

“O que o gato pode controlar é a rapidez da rotação, esticando-se ou contraindo-se, enrolando-se ou esticando as patas e o corpo” e assim controlar em segundos a posição da “aterragem”.

Assim, só se o felino “conseguir ajustar a rapidez da rotação do corpo, de maneira a ter as patas giradas para baixo, quando chega ao chão, irá cair de pé”.

Contudo, isso não acontece sempre, explica: "Se a distância de queda for pequena, por exemplo, pode não conseguir rodar suficientemente depressa para acabar a rotação, com as pernas para baixo no momento em que atinge o solo”.

Ao SAPO24, o licenciado em Física explica que, por estas razões, “às vezes as quedas de pequenas distâncias são mais perigosas do que as quedas de distâncias maiores.”

A questão foi tema de discussão entre cientistas desde do século XVIII, que questionaram a queda de objetos, sugerindo a ideia que criou o mito.

Em 1700, o cientista francês Antoine Parent foi o primeiro a dedicar-se à questão e publicou uma pesquisa sobre os felinos, apenas uma década depois da obra “Princípios Matemáticos da Filosofia Natural” de Isaac Newton.

Parent garantia que os animais felinos caiam sempre de patas no chão, mas a teoria foi desmentida em meados do século XIX. No entanto terá ficado em livros o mito de que os gatos caem sempre de pé.

Quem conhece bem os gatos sabe que não é verdade e que até nas brincadeiras os nossos felinos de estimação não caem sempre de pé.