“Os médicos já não acreditam no ministro da Saúde. E os médicos [representam] muito mais do que o bastonário. [O ministro] Ultrapassou a linha vermelha, não só com os concursos [para os recém-especialistas], mas com a medicina tradicional chinesa”, afirmou o bastonário Miguel Guimarães à agência Lusa.

Questionado sobre como decorrerá a relação institucional entre a Ordem dos Médicos e o ministro da Saúde, Miguel Guimarães comentou: “vai ser difícil, vai ser muito difícil”.

“Neste momento já não tenho razões para acreditar no ministro da Saúde”, declarou.

Miguel Guimarães recordou que o ministro Adalberto Campos Fernandes anunciou já à Ordem, e também publicamente, que os concursos para os médicos recém-especialistas hospitalares que acabaram a especialidade há largos meses iam abrir “dentro de dias”, sem que tal se tenha verificado.