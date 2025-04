O presidente da Ucrânia pediu uma "resposta forte do mundo" ao ataque com mísseis balísticos na manhã de hoje contra a cidade de Soumy, no nordeste da Ucrânia, que terá causado mais de 20 mortos.

Segundo cita a agência Efe, Volodymyr Zelensky , na página pessoal da rede Telegram descreveu que “os mísseis inimigos atingiram uma rua normal da cidade, uma vida normal: casas, escolas, carros na rua…E isto num dia em que as pessoas vão à igreja, Domingo de Ramos”. “Precisamos de uma resposta forte do mundo. América, Europa, todos os que querem que esta guerra e estas mortes terminem. A Rússia quer exatamente este tipo de terror e está a arrastar esta guerra”, sublinhou o chefe de Estado ucraniano. O Ministério do Interior da Ucrânia anunciou ao meio-dia local que o número de feridos naquele ataque já ultrapassa os 80, “incluindo sete crianças”, numa altura em que ainda decorrem operações de socorro. Segundo Zelensky, sem pressão sobre a Rússia a paz é impossível. “As conversações nunca pararam os mísseis balísticos e as bombas. Temos de tratar a Rússia como um terrorista merece”, disse. O ataque a Soumy já havia sido denunciado, também através das redes sociais, pelo presidente da câmara local, que avançou a existência de “vários mortos”, acrescentando que “o inimigo voltou a atingir alvos civis”.