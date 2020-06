Itália

O país registou mais 49 óbitos e 262 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, adiantou hoje a Proteção Civil italiana, na atualização diária do boletim epidemiológico da infeção provocada pelo novo coronavírus.

Os números hoje revelados traduzem uma aparente estabilidade da pandemia no país, já que na sexta-feira tinham sido reportadas 47 mortes e 251 novas infeções.

Quatro meses depois de ter sido oficialmente detetado o primeiro caso em Itália, em 21 de fevereiro, na cidade de Codogno, na região da Lombardia, no norte do país, o total de vítimas relacionadas com a infeção pelo vírus SARS-CoV-2 ascende a 34.610.

Itália é o quarto país do mundo com mais vítimas mortais provocadas pela pandemia, atrás de Estados Unidos (119.131), Brasil (48.954) e Reino Unido (42.461).

Nos 262 casos confirmados nas últimas 24 horas, 165 ocorreram na Lombardia, a região que continua a ser o epicentro da doença no país e que também concentrou 23 das 49 mortes hoje anunciadas pelas autoridades transalpinas.

Paralelamente, o número total de pessoas infetadas é agora de 238.011.

Espanha

Espanha registou sete mortes por covid-19 nas últimas 24 horas e 36 nos últimos sete dias, subindo o número total de óbitos desde o início da pandemia para 28.322, informou hoje o Ministério da Saúde espanhol.

Aquele ministério, citado pela agência EFE, revelou ainda que se registaram no país 134 novas infeções nas últimas 24 horas, elevando o total destes casos para 245.938.

Os dados fornecidos hoje coincidem com o último dia do estado de emergência, o qual foi decretado em 14 de março, quando havia 5.753 pessoas infetadas e 136 mortes por covid-19.

Das 134 novas infeções detetadas nas últimas 24 horas, 45 foram em Madrid, uma comunidade que contabilizou 13 mortes nos últimos sete dias.

Também na última semana, a Catalunha registou 25 mortes, Aragão 18 e a Comunidade Valenciana 11.

Quanto às restantes mortes ocorridas nos últimos sete dias, Castilla-León registrou sete, o País Basco três, Castilla-La Mancha duas, Andaluzia uma e Astúrias uma.

Não houve mortes de doentes com coronavírus nesses últimos sete dias nas comunidades das Ilhas Baleares, Canárias, Cantábria, Extremadura, Galiza, Múrcia, Navarra e La Rioja, além de Ceuta e Melilla.

Por outro lado, oito novas infeções foram reportadas nas últimas 24 horas em Navarra, seis na Andaluzia e outras tantas em Castilla-La Mancha, quatro em Castilla-León, quatro no País Basco, três nas Ilhas Baleares, duas na Extremadura e uma em La Rioja e Galiza, respetivamente.

Ao invés, nenhuma nova infeção foi detetada nas últimas 24 horas nas Astúrias, Ilhas Canárias, Cantábria e Múrcia, bem como nas cidades autónomas de Ceuta e Melilla.

Até sexta-feira, o Ministério da Saúde havia "congelado" o número total de mortos, aguardando que algumas comunidades concluíssem a validação dos seus dados para adaptá-los à "nova estratégia de vigilância" lançada pelo Ministério em 11 de maio.

O Ministério da Saúde admite que as discrepâncias que podem aparecer sobre o total de casos notificados pode resultar da validação dos mesmos pelas comunidades autónomas e a sua transmissão e articulação com a nova estratégia de vigilância.