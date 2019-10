Como são escolhidos os nomeados?

Em setembro de cada ano, o Comité do Nobel envia formulários a cerca de 3.000 pessoas e organizações com capacidade para nomear, sendo que os nomes têm de ser apresentados até 31 de janeiro.

Entre março e maio, é feita uma consulta com especialistas e conselheiros internacionais das várias áreas e, entre junho e agosto, o Comité submete as suas recomendações à Academia sueca.

Em outubro, são escolhidos e anunciados os laureados que depois recebem os seus prémios numa cerimónia realizada sempre a 10 de dezembro, data da morte de Alfred Nobel.

Quem é que já recusou o prémio?

Os vencedores dos prémios Nobel são frequentemente designados como laureados, por receberem uma coroa de louros.

Só duas pessoas recusaram receber os seus Nobel: Jean-Paul Sartre, agraciado com o Nobel de Literatura em 1964, porque havia recusado todas as honras oficiais; e Le Duc Tho, vencedor do Nobel da Paz em 1973, em conjunto com o secretário de Estado dos EUA, Henry Kissinger, pelo acordo de paz no Vietname. Le Duc Tho recusou argumentando com a então situação no Vietname.

No entanto, houve outros quatro vencedores que foram forçados pelas autoridades a recusar o Nobel. Adolf Hitler proibiu três alemães - Richard Kuhn, Adolf Butenandt e Gerhard Domagk - de aceitar o prémio, tendo todos recebido o diploma e a medalha, mas não o valor monetário.

O soviético Boris Pasternak, Nobel de Literatura em 1958, aceitou inicialmente o prémio, mas foi depois coagido pelas autoridades da União Soviética a recusar.

Quantas mulheres e quais os vencedores mais novos e mais velhos premiados?

Entre 1901 e 2018, o prémio Nobel e o prémio de Ciências Económicas foram concedidos 52 vezes a mulheres.

A vencedora mais nova de sempre foi a ativista paquistanesa Malala Yousafzai, que recebeu o prémio Nobel da Paz aos 17 anos, em 2014.

Malala foi laureada pela defesa dos direitos humanos das mulheres e do acesso à educação no nordeste do Paquistão, onde os talibãs locais impedem as jovens de frequentar a escola.

O vencedor mais velho foi Arthur Ashkin, que recebeu o Nobel da Física aos 96 anos, em 2018.

O cientista norte-americano foi considerado como o pai das pinças óticas, que usam luz laser para aprisionar e manipular partículas, átomos, vírus e outras células vivas.

Qual a família veterana dos prémios?

A história da família francesa Curie mistura-se com a dos prémios Nobel. Em 1903, o casal Pierre e Marie Curie foi premiado com o Nobel da Física e, em 1911, Marie Curie (nascida Sklodowska) recebe o prémio de Química, o que a torna a única mulher a ter recebido duas vezes um Nobel.

Em 1935, a sua filha, Irène Joliot-Curie, e o marido desta, Frédéric Joliot, receberam o prémio de Química, e a irmã mais nova de Irene, Eve Curie, casou-se com Henry Richardson Labouisse que, recebeu o Nobel da Paz em 1965 enquanto diretor da Unicef.

Esta foi a família com mais membros ligados aos Nobel, mas houve outros casais premiados. Em 1974, o sueco Gunnar Myrdal recebeu o prémio de Economia e, oito anos depois, a sua mulher, Alva, o da Paz. Pais e filhos também inscreveram os seus nomes na história do Nobel, como foi o caso dos Bohr: Niels, o pai, recebeu o prémio de Física em 1922, e Aage Niels, o filho, em 1975.

Quem é que não compareceu à cerimónia?

Desde 1901, cinco laureados da Paz não puderam comparecer à cerimónia do Prémio Nobel da Paz, realizada anualmente em Oslo.

O primeiro ausente foi o jornalista e pacifista alemão Carl von Ossietzky, que venceu o prémio de 1936, altura em que estava preso num campo de concentração nazi.

Em 1975, o físico e dissidente soviético Andrei Sakharov não esteve presente na cerimónia devido ao perigo de sofrer represálias, e foi substituído pela sua mulher, Elena Bonner.

Em 1983, o sindicalista polaco Lech Walesa, depois Presidente daquele país, decidiu não viajar para Oslo com medo de não poder voltar ao seu país.

Em prisão domiciliar, a líder da oposição birmanesa Aung San Suu Kyi, laureada em 1991, foi autorizada pela junta militar a ir a Oslo, mas decidiu não ir, também com medo de não conseguir voltar.

Por último, em 2010, o dissidente chinês Liu Xiaobo não esteve presente na cerimónia porque estava preso. A sua cadeira, na qual o valor do prémio foi depositado, foi deixada simbolicamente vazia.

Quais foram os prémios atribuídos postumamente?

A partir de 1974, os estatutos da Fundação Nobel deixaram de permitir a atribuição de um prémio postumamente, a menos que a morte ocorra após o anúncio do nome do vencedor.

Antes àquele ano, duas figuras desaparecidas, ambas suecas, tinham sido premiadas após a sua morte: o diplomata Dag Hammarskjöld (prémio da Paz em 1961) e o poeta Erik Axel Karlfeldt (Literatura, em 1931).

Em 2011, no entanto, aconteceu um episódio inesperado que levou a nova concessão póstuma de um prémio. Depois de anunciado o prémio de Medicina, o comité do Instituto Karolinska descobriu que o vencedor, o canadiano Ralph Steinman, tinha morrido três dias antes. A Fundação decidiu manter a decisão e gravou o seu nome na prestigiada lista de laureados.

Quantos portugueses foram nomeados e quantos já receberam um Nobel?

Até 1966 – os nomeados para os prémios só são revelados pela Academia ao fim de 50 anos, pelo que só há informação oficial até esse ano - os portugueses foram candidatos a mais de 60 prémios Nobel, mas só dois o receberam: Egas Moniz e José Saramago.

O neurologista Egas Moniz recebeu o prémio da medicina em 1949, em conjunto com o fisiologista suíço Walter Rudolf Hess.

O galardão foi atribuído pelo desenvolvimento da técnica da leucotomia pré-frontal, que permitiu uma vida mais fácil a quem sofre de doenças como a esquizofrenia.

O segundo vencedor português foi o escritor José Saramago, que recebeu o prémio de Literatura em 1998 por obras como “Memorial do Convento”, “Ensaio sobre a Cegueira” ou “O Evangelho Segundo Jesus Cristo”.

Sete anos antes de receber o prémio, Saramago e a sua mulher, Pilar, tinham-se mudado para Lanzarote, em Espanha, devido à reação da Igreja Católica ao seu romance “Evangelho de Jesus Cristo”, cuja candidatura ao Prémio Literário Europeu foi recusada.