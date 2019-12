O ataque ocorreu em pleno centro de Moscovo, a 10 minutos a pé da Praça Vermelha e do Kremlin, sede da presidência, que geralmente conta com uma grande presença de polícias.

Vários meios de comunicação russos, assim como a plataforma Telegram, muito popular na Rússia, identificaram o agressor como um homem de 39 anos, com nome de origem eslava e residente em Podolsk, a 40 km da capital.

Os jornais falam em operações durante a noite na residência do agressor e informaram que a polícia encontrou armas registadas no nome do atirador. De acordo com algumas publicações, este praticava tiro esportivo.

O jornal Komsomolskaya Pravda, que cita a mãe do suspeito, afirmou que este trabalhou para empresas de segurança, mas perdeu o emprego há pouco tempo. A mulher menciona "conversas nos últimos meses com árabes". "Eu não entendia nada, falavam em inglês", relata.

Nos anos 2000, a Rússia foi cenário de vários atentados, ligados à guerra da Chechénia contra os separatistas e, na sequência, à rebelião islamita no Cáucaso do Norte.

Em 2010, um duplo atentado suicida aconteceu no metro de Moscovo. Uma das explosões ocorreu na estação de metro Lubianka, próximo da sede da FSB.

* Por Antoine Lambroschini / AFP