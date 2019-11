Estima-se que cerca de 55 milhões de pessoas viajem por terra ou por ar durante este longo fim de semana, mas várias estradas no oeste e no centro-oeste foram bloqueadas pela neve, enquanto centenas de voos foram cancelados.

A isso juntam-se as quase 300.000 pessoas que ficaram sem energia em cinco estados devido a tempestades e ventos fortes, incluindo Michigan, Ohio e Wisconsin, de acordo com o site especializado poweroutages.us.

Em Nova Iorque, o vento pode forçar os organizadores a deixar os balões gigantes no chão no tradicional desfile de Ação de Graças, marcado para a manhã desta quinta-feira.

Em Denver, no estado do Colorado, onde 30 centímetros de neve caíram na terça-feira, cerca de 500 voos foram cancelados e muitos sofreram atrasos, forçando mil passageiros a dormir no aeroporto na noite de segunda-feira.

O nevão, que também ocorreu em Wyoming, estava a dirigir-se para a região dos Grandes Lagos, no centro dos Estados Unidos.

No sul do Oregon e no norte da Califórnia, as autoridades alertaram a população sobre uma possível "bomba ciclónica", um rápido aumento da pressão do ar no coração de uma tempestade que causa ventos violentos.