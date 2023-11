O presidente da câmara municipal diz que o objetivo é “atrair novos fluxos turísticos ao concelho” e melhorar o acesso geral do visitante a um programa de atividades que, ao longo dos 25 dias da edição de 2024, incluirá mais de 50 iniciativas, entre corsos carnavalescos, desfiles de escolas de samba, bailes de máscaras e concertos de diferentes estilos musicais.

“Ano após ano, unimos esforços para que o nosso Carnaval continue a crescer e a levar o nome da nossa terra mais longe, pois estamos certos da sua importância para dinamizar a economia e para afirmar o nosso território”, declara Salvador Malheiro, anunciando para o Entrudo um orçamento global de 941.000 euros, mais 147.000 do que em 2023.

Após alguns problemas na gestão de entradas de 2023, a principal novidade da próxima edição é que, além de ser possível comprar bilhetes presencialmente no Centro de Artes de Ovar, na Escola de Artes e Ofícios, na Casa-Museu Júlio Dinis e no Museu Escolar Oliveira Lopes, haverá também ingressos “para todos os eventos do Carnaval” para aquisição na plataforma online BOL.

“Desta forma, o município aposta na comodidade dos visitantes, que podem comprar os bilhetes a partir de casa, evitando filas e deslocações, e sem prejudicar a possibilidade daqueles que pretendam adquirir os ingressos presencialmente”, explica o autarca social-democrata.

Seja a título presencial ou via internet, outra mudança é de segunda para terça-feira, que há preço diferente consoante a data de aquisição. Assim, em 2024 “passa a existir preço promocional na pré-venda de todos os corsos e concertos comprados até 1 de fevereiro, inclusive”.

Quaisquer que sejam os ingressos adquiridos, a quem os comprar na internet bastará apresentar a imagem do bilhete no telemóvel quando aceder ao recinto, sem necessidade de o imprimir, com o que a Câmara quer contribuir “para o aumento da sustentabilidade ambiental do evento”.

Essa é outra das componentes que Salvador Malheiro diz reforçada em 2024: “O Carnaval de Ovar será pela primeira vez um eco-evento. Com isso, passará a ter um sistema de recolha seletiva de resíduos mais eficiente e abrangente, com mais ecopontos e caixotes do lixo espalhados pelos diversos espaços do recinto, e reencaminhamento do lixo para posterior reciclagem na [empresa concessionária] ERSUC”.

Quanto à disposição dos diferentes palcos e espaços de animação pelo centro da cidade, a mudança principal é que a bancada sentada para os principais cortejos vai e o circuito de circulação para espectadores apeados também ficará “mais facilitado”.

No que se refere especificamente a concertos, de 20 de janeiro a 13 de fevereiro de 2024 o programa geral do Entrudo vareiro apostará num cartaz com artistas, bandas e DJ como Vou Pro Sereno, Bispo, Wet Bed Gang, Quim Barreiros, LVKE, Kura, Karetus e Mariana BO.