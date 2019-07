A constante de todos os bairros de Paris é a tradicional padaria situada no canto da rua onde se serve desde a tradicional baguete à mais mirabolante criação da pastelaria francesa. Na "Aux Délices du Palais", padaria fundada por um português no 14.º bairro e que é agora gerida pelos filhos, a tradição vem acompanhada por vários prémios.

"Eu gosto mesmo de trabalhar numa padaria, porque é aqui que a pastelaria tem a sua verdadeira representação porque temos os grandes clássicos. Trabalhamos com matérias modestas e não é por ter ganho este prémio que vou aumentar os preços, quero que os meus clientes possam ter qualidade, mas a um preço razoável", disse Christian Teixeira, luso-descendente e chefe pasteleiro da padaria "Aux Délices du Palais", em declarações à Agência Lusa.

O pai chegou a França nos anos 60 vindo de Fafe, formou-se em padaria e pastelaria e abriu em 1993 a "Aux Délices du Palais", ano do nascimento de Christian Teixeira. A primeira distinção chegou em 1998 com o prémio da Melhor Baguete de Paris, distinção que foi repetida em 2014 pelo irmão de Christian, chefe de padaria. Este é um dos títulos mais importantes para uma padaria parisiense, já que a torna passagem incontornável no roteiro dos amantes deste pão tipicamente gaulês.

Agora, com 26 anos, é a vez de Christian. Chegado há três anos à padaria do pai, tem vindo a renovar pastelaria mais tradicional. Em julho ganhou o terceiro lugar do Grande Prémio da Pastelaria de Paris, organizado pela Câmara Municipal da capital francesa e à sua frente ficaram apenas hotéis de luxo e pastelarias de autor.