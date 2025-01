E tudo numa pen levou

Um dos temas mais quentes do dia foi a notícia da abertura do Ministério Público de um inquérito por violação de segredo de Estado na sequência da apreensão, no processo Operação Influencer, de uma 'pen-drive' com uma lista de agentes dos serviços de informações.

De acordo com a Sábado, a pen encontrada no cofre do antigo chefe de gabinete de António Costa, Vítor Escária, contém nomes e outros dados pessoais de centenas de agentes do Serviço de Informações e Segurança (SIS), Serviço de Informações Estratégicas e Defesa (SIED), Polícia Judiciária e Autoridade Tributária.

Assim, a investigação, que estará em curso desde dezembro, visa perceber se está em causa um eventual crime de violação do Segredo de Estado.

Entretanto Procuradoria-Geral da República conformou que o Ministério Público abriu um inquérito por violação de segredo de Estado.

“Confirma-se que, relativamente aos factos agora noticiados, foi instaurado inquérito, em novembro de 2024, no DCIAP [Departamento Central de Investigação e Ação Penal]”, referiu, questionada pela Lusa, fonte oficial da Procuradoria Geral da República (PGR), acrescentando que a investigação se encontra em segredo de justiça.

O que sabe António Costa?

O advogado de António Costa disse hoje à Lusa, que o ex-primeiro-ministro, atual presidente do Conselho Europeu, desconhece “em absoluto do que se trata”.

“Em momento algum foi o meu constituinte confrontado com a existência desta alegada pen ou com o seu conteúdo, desconhecendo em absoluto do que se trata”, afirmou João Lima Cluny.

Liberais querem ouvir Costa no Parlamento

Este pedido advém do facto de o antigo chefe de gabinete do ex-primeiro ministro, Vítor Escária, ter uma 'pen-drive' com a identificação e outros dados pessoais de centenas de agentes de vários serviços públicos. António Costa disse desconhecer "em absoluto do que se trata".

"A Iniciativa Liberal entende que este é mais um infeliz exemplo da falta de existência de uma cultura de segurança transversal no Estado. Neste caso, uma falta na segurança da informação e uma inaceitável falta de segurança dos funcionários visados", referem no pedido de audição à porta fechada a que o SAPO24 teve acesso.

A Iniciativa Liberal entende assim que "os antigos chefes de gabinete do ex-Primeiro Ministro Dr. António Costa, Dr. Vítor Escária e Dr. Francisco André, o diretor dos Serviços de Informações e Segurança, Dr. Adélio Neiva da Cruz, o diretor dos Serviços de Informações Estratégicas de Defesa, Dr. José Pedro Martinho da Costa, o diretor da Polícia Judiciária, Dr. Luís Neves, a diretora-geral da Autoridade Tributária, Dra. Helena Borges, e o ex-Primeiro-Ministro, Dr. António Costa" devem prestar esclarecimentos sobre a ‘pen drive’, e respetivo conteúdo, encontrada no gabinete do chefe de gabinete do Primeiro-Ministro.

Quem ainda se lembra da Operação Influencer?