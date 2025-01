De acordo com a Sábado, a pen encontrada no cofre do antigo chefe de gabinete de António Costa, Vítor Escária, contém nomes e outros dados pessoais de centenas de agentes do Serviço de Informações e Segurança (SIS), Serviço de Informações Estratégicas e Defesa (SIED), Polícia Judiciária e Autoridade Tributária.

Assim, a investigação, que estará em curso desde dezembro, visa perceber se está em causa um eventual crime de violação do Segredo de Estado.

Segundo o Expresso, nem Vitor Escária nem António Costa foram confrontados com a investigação.

De recordar que o caso que levou à demissão de António Costa do cargo de primeiro-ministro ainda continua em investigação e o processo foi entretanto separado em três inquéritos.

Entre os arguidos estão o antigo chefe de gabinete de António Costa, Vítor Escária, o advogado e consultor Diogo Lacerda Machado, os administradores da empresa Start Campus Afonso Salema e Rui Oliveira Neves, e o ex-ministro das Infraestruturas João Galamba.