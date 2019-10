"O Sínodo tem que ver com situações de zonas especialmente desprotegidas. Quando o Papa fala a questão do ambiente é a questão dos mais frágeis e de que o mais pobre dos pobres dos pobres, que é precisamente a Mãe Terra que foi abusada, ele pode estar a pensar, por maioria de razão, numa zona preciosa mas ao mesmo tempo fragilizada que é a Amazónia", contextualizou.

No entanto, realçou, "está longe de ser só o caso do Brasil e quem acusa o Papa de estar a promover uma atividade que poderia visar o Brasil do atual presidente está a esquecer que o Sínodo foi convocado há dois anos e que a própria iniciativa sobre a questão da Amazónia, embora seja património da humanidade, refere que há que evitar absolutamente intervenções neocolonialistas que venham por em causa a autonomia das respetivas nações".

Para José Maria Pacheco, Francisco está a dar "continuidade à intervenção oficial e pública da Igreja Católica sobre a questão [ambiental] (…) reconhecendo que o está a fazer com mais frontalidade, mais intervencionismo, com uma nova sensibilidade" e com uma mensagem também para fora da Igreja Católica.

Isto porque a encíclica “Laudato Si” contém "todo um capítulo que é o evangelho da criação que diz que se os cristãos acreditam que Deus é criador e criou o Homem como Deus pai, se o mundo é para a visão cristã um dom de Deus pai, isso faz irmãos todos os homens e todas as criaturas".

"Há um dever sagrado de respeitar, de tratar, de defender, de cuidar de cada pessoa, de cada criatura de cada ser", defendeu.

A Assembleia Especial do Sínodo dos Bispos para a Região Pan-Amazónica está reunida no Vaticano desde 06 de outubro e vai permanecer em discussão até ao dia 27 deste mês.

“O Sínodo Amazónico é um grande projeto eclesial, cívico e ecológico que visa superar confins e redefinir as linhas pastorais, adequando-as aos tempos atuais. Nove países compartilham a Pan-amazónia: Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Peru, Venezuela, Suriname, Guiana e Guiana Francesa e nesta região, importante fonte de oxigênio para toda a Terra, concentra-se mais de um terço das florestas primárias do mundo”, pode ler-se na página oficial do evento.