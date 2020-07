Durante o protesto, as preocupações das famílias foram acompanhadas pelos representantes dos professores e para o secretário-geral da Fenprof as crianças com necessidades educativas especiais foram as mais prejudicadas pelo ensino à distância e são também aquelas que precisam de um maior reforço de condições no regresso, em setembro.

“Se as condições que as escolas têm para dar resposta à generalidade dos alunos já são deficientes, então quando falamos em alunos com necessidades educativas especiais que têm de ter respostas acrescidas e condições de segurança sanitária reforçadas, nós percebemos que isso não está a acontecer”, sublinhou Mário Nogueira.

Desde que foram conhecidas as orientações do Ministério da Educação para o próximo ano letivo, a Fenprof tem sido uma voz crítica, denunciando o que considera serem condições de segurança precárias.

No caso concreto dos alunos com necessidades educativas especiais, o dirigente sindical refere, por exemplo, a necessidade de outro tipo de equipamentos de proteção individual, de contratar mais docentes e mais assistentes operacionais e de reduzir o número de alunos por turma.

“Esses alunos terão de regressar ao ensino presencial, o que é necessário para que eles regressem é um reforço efetivo de recursos”, afirmou Mário Nogueira, considerando que, neste caso, as próprias escolas são quem melhor conhece as necessidades em cada caso.

Este ano, Mafalda Santos optou por retirar a filha do ensino regular e inscrevê-la numa escola direcionada para o ensino especial. “Vão ser cinco alunos por sala, com dois professores e dois auxiliares”, comentou, comparado com a realidade das escolas públicas.