Na missiva, a que a Lusa teve acesso, a associação questiona-se sobre “o que é que falta para começar a obra no terreno”, depois de o ajuste direto estar aprovado por unanimidade, o projeto revisto, a empresa para a empreitada escolhida, o despacho a autorizar a utilização das verbas e um memorando assinado a 30 de agosto entre o hospital e a construtora.

“O início da obra está bastante confuso. O ajuste direto foi aprovado, pois trata-se de uma urgência inequívoca e é, no mínimo muito estranho, que no terreno não se corresponde com trabalhos”, considerou.

A 30 de agosto, a ministra da Saúde, Marta Temido, congratulava-se no Porto com o cumprimento do calendário estabelecido em outubro de 2018 para a construção da ala pediátrica, que deverá ficar concluída em 2021.

A governante falava na assinatura do contrato para a construção da obra, entre o Centro Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ) e a Casais – Engenharia e construção, selecionada de um conjunto de 14 empresas convidadas.