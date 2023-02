O anúncio ocorre após a recusa da Rússia em conceder vistos a diplomatas holandeses para a sua embaixada em Moscovo e seu consulado em São Petersburgo, que fechará devido à falta de pessoal, disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros neerlandês.

"Apesar das inúmeras tentativas dos Países Baixos para encontrar uma solução, a Rússia continua a tentar instalar agentes de inteligência nos Países Baixos sob cobertura diplomática", afirmou em comunicado o ministro Wopke Hoekstra. "Não podemos tolerar e não vamos permitir isso", acrescentou.

Hoekstra disse à emissora pública NOS que esperava a expulsão de cerca de 10 diplomatas.

Pouco depois da invasão da Ucrânia pela Rússia em 24 de fevereiro, os Países Baixos expulsaram 17 diplomatas russos suspeitos de espionagem. Em resposta, a Rússia expulsou 15 diplomatas neerlandeses.

Desde então, as negociações para voltar a designar pessoal diplomático em ambos os países "falharam", de acordo com o governo de Haia.

O Executivo neerlandês decidiu, portanto, que "a embaixada russa em Haia não poderia ter mais diplomatas do que a embaixada neerlandesa em Moscovo".

O escritório comercial da Rússia em Amsterdão será fechado a 21 de fevereiro e o consulado geral neerlandês em São Petersburgo, em 20 de fevereiro. A embaixada dos Países Baixos em Moscovo permanecerá aberta.

As relações entre os dois países também esfriaram depois de um tribunal neerlandês ter condenado dois russos e um ucraniano à revelia em novembro pela sua participação no acidente do voo MH17 em 17 de julho de 2014.