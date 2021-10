"O mundo ocidental investiu enormemente no Afeganistão"

Abordada a situação da pandemia a nível mundial, a entrevista transbordou para a situação de crise e violência que atualmente se vive no Afeganistão.

Confessando que muitas das ações desenvolvidas no terreno não foram levadas a cabo da melhor maneira, já que "muitos erros foram cometidos", o secretário-geral das Nações Unidas enfatizou que se chegou a uma situação em que os talibãs "ocuparam o poder".

"Este é um dado de facto. Este é um facto que não pode ser negado porque milhões de afegãos estão numa fase humanitária desastrosa. Nós estimamos em 18 milhões de pessoas, aqueles que se encontram com problemas de alimentação, com problemas de saúde gravíssimos, e que necessitam absolutamente de ajuda humanitária", frisou, antes de indicar que "decidiu" encetar conversações com os talibãs.

"No plano humanitário é nosso dever falar com todos. Não há nenhuma restrição. O conflito obriga a falar com todos os atores em qualquer situação", reiterou.

Neutralidade carbónica em 2050: "Não o fazer é um suicídio"

Instado a comentar sobre o último relatório intergovernamental que debruça o futuro do planeta e do clima, Guterres explica que "há muita gente a agir", apesar de serem necessárias mudanças radicais.

"Há governos que tomaram decisões corajosas no sentido de reduzir as suas emissões drasticamente na próxima década e atingir a neutralidade carbónica em 2050. Há empresas que apresentaram os seus planos de descarbonização, criou-se a chamada Aliança de Glasgow para o combate às alterações climáticas, em que conjunto de instituições financeiras representam 90 triliões de dólares, que se comprometeram com este objetivo", afirmou, mas só até salientar que "tudo isto não chega".

"Estamos longe do que é necessário para que limitemos o crescimento da temperatura a 1,5º — o que mesmo assim terá, como já tem, consequências que são dramáticas. Basta ver o que se está a passar no mundo em matéria de desastres naturais, em cenários terríveis. Em matéria de seca, de tempestades, de glaciares que vão desaparecendo, de corais que vão desaparecendo", disse.

O Acordo de Paris de 2015, assinado pela quase totalidade dos países do mundo, visa limitar o aquecimento global abaixo dos 2 graus celsius (2°C) e se possível a 1,5°C. No entanto vários países estão relutantes em reconhecer o objetivo dos 1,5°C, como a Arábia Saudita ou a Rússia.

Segundo a última estimativa da ONU, os atuais compromissos mundiais conduzem o mundo a um aquecimento "catastrófico" de 2,7°C.

Até agora a temperatura já subiu cerca de 1,1°C em relação à época pré-industrial e o mundo está a ser atingido por catástrofes cada vez mais intensas e frequentes, como cheias e ondas de calor e incêndios devastadores.

Questionado sobre se a cimeira do clima marcada para novembro, em Glasgow (Reino Unido), vai permitir respostas mais imediatas e concretas, em que finalmente o mundo vai assumir o compromisso efetivo no sentido de atingir a neutralidade carbónica em 2050, Guterres respondeu que não é uma "questão de fé" porque os "Estados tem de fazer um esforço para chegar a esse objetivo".

"O meu papel é dizer-lhes claramente que não o fazer é um suicídio. Agora, só depois é que veremos até que ponto os estados foram capazes de assumir as suas responsabilidades", explicou.

"A ONU tem forças de manutenção da paz"

Outra situação abordada durante a entrevista foi a de vivida em Cabo Delgado, Moçambique. Sobre o tema, António Guterres frisou que a "ONU tem forças de manutenção da paz" — e deu o exemplo dos Balcãs, em que as forças da NATO estiveram presentes —, mas que são parceiros. Ou seja, a ONU não tem forças de imposição da paz.

"O que a ONU tem proposto e apoiado é a criação de uma força africana que possa ter o apoio das Nações Unidas", indicou, explicando que do seu "ponto de vista" é o que poderá fazer sentido para executar em Moçambique, antes de sublinhar que acompanha com interesse "o facto de Portugal ter um papel muito importante", ao ter enviado uma "força de formadores".

Noutra nota, Guterres explicou que para combater o terrorismo naquele país não "basta a ação militar".

"É preciso criar condições para que as populações sintam que há progresso e um dividendo da paz. É fundamental que essas dimensões não sejam esquecidas", disse.

Ainda assim, lembra, "hoje estamos a falar de África, mas estes grupos terroristas movimentam-se".

A iniciar o segundo mandato, Guterres considera que as "pessoas se preocupam demasiado com o seu legado e não com aquilo que devem"

"Acho que as pessoas se preocupam em demasia com o seu legado e não com aquilo que devem", frisou o secretário-geral das Nações Unidas, depois de questionado sobre aquilo que ainda pretende fazer, a nível de metas, e de como gostaria que vissem o seu legado depois de sair da ONU.

"A minha preocupação é fazer aquilo que tenho de fazer. Fazê-lo da melhor maneira possível e contribuir com isso para um conjunto de ideais que sempre animaram a minha vida e que pretendo concretizar através das minhas ações nas Nações Unidas. Espero que as Nações Unidas fiquem melhor, mais eficazes, que respondam melhor aos problemas do mundo", começou por dizer.

"E espero que o mundo seja capaz de encontrar a solidariedade perdida para derrotar o vírus, resolver o problema do clima e para por na ordem esta revolução tecnológica a que estamos a assistir que um conjunto de plataformas criaram uma situação em que a nossa privacidade, a nossa própria intimidade, a informação que a nós próprios diz respeito, estão hoje completamente postas em causa", afirmou.