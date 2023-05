Os países do Mediterrâneo conhecidos como Med5 -- Itália, Malta, Chipre, Grécia e Espanha -- defenderam hoje a necessidade de soluções políticas eficazes e sustentáveis para as migrações, acerca do projeto sueco de acordo comunitário sobre essa matéria.

Segundo fontes diplomáticas, os Med5 indicaram, na reunião de embaixadores dos Vinte e Sete em Bruxelas, que algumas das propostas apresentadas pela presidência sueca do Conselho da União Europeia (UE) de um novo Acordo sobre Migrações e Asilo vão na direção certa, mas precisam de ser mais trabalhadas. Os cinco Estados costeiros do sul do Mediterrâneo sustentaram que há ainda muito a fazer para alcançar um maior equilíbrio entre o princípio da solidariedade e uma justa partilha da responsabilidade sobre migrantes e refugiados que procuram segurança e uma vida melhor na UE. O debate de hoje centrou-se na proposta da Suécia para definição de quotas nacionais de receção de migrantes para cada Estado-membro e impor um pagamento de 2.000 euros por migrante aos países que se recusarem a aceitá-los ao abrigo do mecanismo de solidariedade. "Há questões que ainda precisam de ser discutidas, mas existe um claro desejo da parte dos Estados-membros de alcançar um compromisso e prosseguir o debate", indicaram fontes europeias após a reunião. Apresentado pela Comissão Europeia em setembro de 2020, o projeto do Novo Acordo sobre Asilo e Migração tem avançado lentamente perante políticas centradas no Estado e a oposição a uma maior solidariedade dos chamados países de Visegrado — Polónia, Hungria, Eslováquia, República Checa -, mas o recente aumento das chegadas por mar, em especial a Itália, voltou a pôr o tema no topo da agenda da UE.