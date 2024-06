Segundo Le Parisien, os bombeiros controlaram o incêndio "rapidamente", mas o edifício foi evacuado.

"Os visitantes tiveram de ser retirados na tarde de terça-feira, depois de ter deflagrado um incêndio no edifício. Os bombeiros foram chamados por volta das 15h30 para um incêndio no telhado." - lê-se no jornal francês.

O incêndio terá sido provocado por trabalhos de restauro. O incêndio deflagrou numa obra no sótão, ao nível do telhado, do lado do pátio de mármore, libertando fumo", explica a direção do Palácio de Versailles. O incêndio foi rapidamente controlado". O local, que atrai 8 milhões de visitantes por ano, reabriu as suas portas ao público pouco depois das 16h00 locais.