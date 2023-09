"O Palácio Nacional de Mafra encerrará ao público no Sábado, dia 7 de outubro, por imperativos de segurança associados a uma cerimónia em que participarão diversas entidades públicas nacionais e estrangeiras", referiu a Real e Venerável Irmandade do Santíssimo Sacramento de Mafra na sua página de Facebook.

A cerimónia em causa é o "casamento de Maria Francisca de Bragança, filha dos Duques de Bragança, e Duarte de Sousa Araújo Martins", que acontece na Basílica às 15h00, "assistida apenas por convidados devidamente credenciados".

"Porém, as apertadas operações de segurança no interior e exterior do edifício, o condicionamento de trânsito e a organização de festejos populares no terreiro D. João V, tornam inviável a abertura do palácio ao público por motivos de segurança interna e, sobretudo, das entidades em referência", é referido.

Segundo esta entidade, "a determinação do encerramento, ocorrida de acordo com o número 5 do artigo 15.º do Despacho n.º 8030/2023, de 4 de agosto (Regulamento Geral de Bilhética), considerou diversos pareceres, entre os quais, da Câmara Municipal de Mafra, do Comando Territorial da GNR e da Direção do PNM, secundados pela informação à Proteção Civil, aos Bombeiros, entre outros".