Lançado a 24 de janeiro, o Palavrões da Ciência é um podcast produzido pela MadreMedia e apresentado por Cristina Soares e Marco Neves.

A partir de palavras do dia-a-dia e de alguns palavrões, a dupla convida cientistas portugueses a partilhar o que andam a investigar e que surpresas nos trazem sobre o que nos rodeia.

No primeiro episódio, Cristina e Marco conversam com Rogério Martins, matemático português, autor do programa Isto É Matemática.

Será a matemática assim tão complicada? A pergunta é o ponto de partida para uma conversa sobre futebol, equações e muito mais.

"O Rogério conta-nos como foi parar à matemática e como encontrou a sua paixão por esta disciplina, lembrando-nos de que mais importante do que fazermos aquilo de que gostamos é gostarmos daquilo que fazemos. Também conversamos sobre o seu gosto pela comunicação de ciência, que o levou até ao programa Isto É Matemática, na SIC Notícias, em que nos explica a matemática de uma forma clara", detalham os autores.

No segundo episódio fala-se de de doenças raras, neurónios criados a partir de dentes — e fadas. A convidada é Francisca Coutinho, que trabalha desde 2007 em doenças lisossomais, no Instituto Ricardo Jorge (Porto), e que nos traz o palavrão da semana: mucopolissacaridose tipo III.

"A Francisca e a restante equipa do Instituto Ricardo Jorge tentam perceber como mitigar os efeitos destas doenças, que podem afectar 1 em cada 70 000 crianças. Há doenças raras, como esta, que só conseguem ser estudadas se os cientistas puderem ter acesso a neurónios. Ao longo deste episódio ficamos a saber onde é que os dentes de leite das crianças entram nesta história. Ficamos também a conhecer o projecto Fada dos Dentes, uma história em que várias famílias puderam participar".

Esta quinta-feira, 2 de fevereiro, e há apenas duas semanas no ar, o Palavrões da Ciência já é o podcast de Ciência mais ouvido da Apple, ocupando o 80.º lugar no top geral de programas disponibilizados na plataforma.

No Spotify, o Palavrões da Ciência é o 13.º programa mais ouvido no Top de Ciência e ocupa a 61.ª posição no Top Geral.

A primeira temporada terá oito episódios — da matemática à botânica, passando pelos morcegos, pelo mar, pela alimentação...

Para não perder nenhum episódio, assine na sua plataforma favorita: