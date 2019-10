Em entrevista à agência Lusa, Susana Barbosa, a única investigadora portuguesa que integra o projeto, intitulado “TiPES – Tipping points in the earth system”, afirmou hoje que esta é a primeira vez que um projeto europeu aborda explicitamente o tema do paleoclima.

“O paleoclima tem sido visto como um tema mais científico e com menos utilidade imediata, mas, este projeto revela que, por fim, o paleoclima é visto como algo importante para a sociedade”, salientou a investigadora do Centro de Sistemas de Informação e de Computação Gráfica (CSIG) do instituto do Porto.

Financiado pelo programa Horizonte 2020 em oito milhões de euros, este projeto, que arrancou em setembro, junta investigadores de 17 instituições europeias de 10 países diferentes, sendo que o INESC TEC é a única instituição portuguesa que o integra.

Nos próximos quatro anos, os investigadores vão "estudar as transições abruptas no clima" que ocorreram no passado, ou seja, alterações climáticas "raras" e "muito rápidas" associadas a desequilíbrios no sistema global.

"Sabemos que anteriormente ocorreram transições muito abruptas no clima e queremos perceber o que se passou para compreender melhor o que pode acontecer no futuro", explicou.

Segundo Susana Barbosa, em cima da mesa estão questões como o degelo ou alterações na circulação oceânica que no passado causaram aumentos nas temperaturas.