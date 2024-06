O presidente do Partido Social Democrata (PSD), Pedro Passos Coelho (D), acompanhado pela vice-presidente do partido, Teresa Morais (2D), pelo deputado Pedro Pimpão (2E), conversa com o empresário João Faustino durante a visita à empresa de moldes, TJ Moldes, no dia que hoje dedica às pequenas e médias empresas do distrito de Leiria, Marinha Grande, 16 de maio de 2016.

PAULO CUNHA/LUSA