Em declarações aos jornalistas à chegada ao 42.º Congresso do PSD, em Braga, Hugo Soares foi questionado se o PSD gostaria de contar com Pedro Santana Lopes – que marcou este sábado presença na reunião magna social-democrata de forma espontânea – como candidato do partido à Câmara Municipal da Figueira da Foz.

Na resposta, o secretário-geral do PSD salientou que Santana Lopes veio este sábado ao congresso do PSD porque é um sítio onde “se sente bem”.

“Esta é a casa dele. Nunca ninguém duvidou que o doutor Pedro Santana Lopes é um social-democrata de raiz e é junto dos seus que ele se sente bem”, salientou, considerando ainda que o atual presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz é “um extraordinário autarca”.

“Foi um extraordinário autarca em Lisboa, foi e está a ser um extraordinário autarca na Figueira da Foz. É evidente que quadros como o doutor Pedro Santana Lopes, com a experiência política que tem, se tiverem disponíveis para serem candidatos pelo PSD, o PSD deve encará-lo com muitos bons olhos”, frisou.

Interrogado se um convite a Pedro Santana Lopes para ser candidato do PSD é uma hipótese que está em cima da mesa, Hugo Soares pediu para se aguardar, salientando que se está a sair de um congresso “em que se inicia agora um ciclo autárquico”.

“O PSD tem como objetivo ganhar mais câmaras do que os outros partidos para poder liderar a Associação Nacional de Municípios. É um desafio grande, nós temos muitos desafios autárquicos para ir gerindo nos próximos meses, vamos procurar fazer as melhores escolhas”, referiu.

Interrogado se gostou ouvir Pedro Santana Lopes admitir que foi um erro ter deixado o PSD, Hugo Soares respondeu: “Não precisava de ouvir, tinha a certeza que ele sentia isso”.

No sábado, no Congresso do PSD, Santana Lopes afirmou que o mais provável é recandidatar-se à Câmara Municipal da Figueira da Foz e assumiu que ter saído do PSD foi “um erro”.

Questionado se gostaria de ter o apoio do PSD nessa recandidatura à Câmara Municipal da Figueira da Foz, Santana Lopes disse que não vinha ao Congresso do PSD para “pedir nada”.

“Venho aqui para expressar a minha solidariedade com o trabalho que está a ser feito”, disse.