PAN anuncia acordo com Miguel Albuquerque e confirma que não vai assumir nenhum lugar no Governo Regional

A deputada afirmou numa conferência de imprensa na tarde desta terça-feira, que o acordo do PAN com a coligação PSD/CDS terá apenas "incidência parlamentar", ou seja, sem lugar no Executivo.

Na conferência de imprensa, Mónica Freitas sublinhou ainda querer ser o “grande tampão da extrema-direita na Madeira”, algo que consegue viabilizando a maioria absoluta no parlamento regional.

Disse também que este acordo assinado por quatro anos com o PSD-Madeira permite “estancar a extrema-direita” e que não é “ambição do PAN-Madeira assumir qualquer papel no governo regional da Madeira”.

“Apenas vamos ter uma deputada única no parlamento regional”, confirmou.

“Quero reportar e dar a conhecer aos madeirenses e portugueses que não foi feita nenhuma coligação com o PSD na Madeira. Essa hipótese nunca esteve em cima da mesa. Quando o partido falou numa abertura de portas, é no sentido de prevalecer a democracia”, garantiu ainda a nova líder do PAN da Madeira.

Recorde-se que este domingo nas Eleições Regionais da Madeira a coligação PSD e o CDS-PP conseguiu 23 deputados. Para ter maioria absoluta na Assembleia Legislativa da Madeira, onde há 47 lugares, era necessário obter 24 mandatos.