O principal objetivo do PAN para as eleições legislativas era duplicar o número de deputados, para poder criar um grupo parlamentar, tendo superado a meta definida, segundo destacou ainda Pedro Neves, considerando o ato eleitoral de domingo também como "preliminares" para as eleições nos Açores em 2020.

"Como se diz são as preliminares das regionais e conseguimos medir a temperatura nos Açores. Vamos continuar exatamente com as nossas mensagens que são bastante objetivas e não são ambíguas. Obviamente que a decisão é dos açorianos, mas tendo em conta que estamos sempre a crescer desde que estamos nos Açores, de 2012 ate às eleições deste domingo, continuamos com boas expectativas", assinalou o responsável do PAN nos Açores.

O PAN elegeu quatro deputados nas eleições de domingo, depois de ter eleito um em 2015, e vai conseguir formar um grupo parlamentar, numas legislativas em que o partido duplicou o número de votos, tendo passado de 75 mil a nível nacional (1,39%) para 166 mil (3,28%).

Com 36,6% dos votos e com 106 deputados, o PS venceu as eleições sem maioria absoluta e terá de tentar a repetição de uma solução de Governo à esquerda, numa eleição marcada pela derrota histórica da direita e pela entrada de três novos partidos no parlamento (Iniciativa Liberal, Livre e Chega).