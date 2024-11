A porta-voz do PAN, Inês de Sousa Real, na intervenção no encerramento do debate sobre a proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2025 (OE2025) frisou que a proposta orçamental não é aquilo que “os animais, o ambiente ou as famílias portuguesas esperavam” e “falhou em refletir as prioridades de um país que se quer mais justo, sustentável e moderno”.

Sousa Real sublinhou as várias propostas que o PAN viu aprovadas na discussão na especialidade, afirmando que o partido marcou “o debate com propostas que fortalecem os direitos humanos e o combate às desigualdades, em particular no que respeita ao combate à violência doméstica e sexual”.

“Tornamos assim este orçamento um pouco mais verde, mais inclusivo e mais humano”, disse para acrescentar que, apesar disso, não pode “ignorar os retrocessos que permanecem”.

A deputada enumerou como exemplos desses retrocessos “a borla financeira às touradas, a ausência de apoios robustos à transição climática e as falhas em garantir justiça fiscal e social.

A líder do Pessoas-Animais-Natureza garantiu que o partido “não baixará os braços e continuará a lutar por um país mais justo para as pessoas, para os animais e o planeta”.