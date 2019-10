Esta proposta foi apresentada ao grupo de trabalho criado para a reflexão e constituição das futuras comissões parlamentares para esta legislatura, que é liderado pela vice-presidente da Assembleia da República e deputada socialista Edite Estrela.

“Nós estamos neste momento em processo de constituição das novas comissões que vão marcar a próxima legislatura. Isso passa por algumas reformulações, não só do ponto de vista daquilo que são as obrigações legais, mas também da intenção política de fazermos avançar algumas matérias”, disse à Lusa a líder do grupo parlamentar do PAN.

Por isso, afirmou Inês Sousa Real, foi “nesse sentido que o PAN propôs, na reunião do grupo de trabalho que ocorreu hoje, a criação de duas subcomissões integradas na Comissão do Ambiente, a primeira delas para as alterações climáticas”.

Apontando que esta é uma matéria que o partido “tem trazido a esta Assembleia da República, nomeadamente ao pedir a declaração da emergência climática”, a deputada indicou que este é um assunto transversal e, por isso, “esta subcomissão deveria depois ser articulada com as diferentes comissões, nomeadamente em matéria de transportes, mobilidade, habitação, entre tantas outras”.

O objetivo desta subcomissão proposta pelo PAN “é dar dignidade a esta matéria das alterações climáticas, pelo impacto que tem na qualidade de vida das pessoas, mas também do ecossistema e do declínio” que ocorre na natureza “em virtude da ação humana”.