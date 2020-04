Depois dos EUA, os países mais afetados são Itália, com 23.227 mortos em 175.925 casos, Espanha, com 20.043 mortos (191.726 casos), França, com 19.323 mortos (151.793 casos), e o Reino Unido, com 15.464 mortos (114.217 casos).

A China (excluindo Hong Kong e Macau), onde a epidemia começou no final de dezembro, contabilizou oficialmente um total de 82 719 casos (352 novos casos), incluindo 4 632 mortes e 77 029 pessoas recuperadas.

A Europa totalizou até às 19:00 (GMT) de hoje 100.505 mortos e 1.136.742 casos, os EUA e o Canadá 39.165 mortos (750.063 casos), a Ásia 6.882 mortos (160.468 casos), o Médio Oriente 5.465 mortos (121.378 casos), a América Latina e Caribe 4.384 mortos (92.445 casos), África 1.052 mortos (20.577 casos), e Oceânia 86 mortos (7.835 casos).

Esta avaliação baseou-se em dados recolhidos pelos serviços da AFP junto das autoridades nacionais competentes e em informações da Organização Mundial de Saúde (OMS).

Portugal, com 687 mortes registadas e 19.685 doentes, é o 16.º país do mundo com mais óbitos e também o 16.º em número de infetados.