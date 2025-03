Inicialmente, tinham sido contabilizadas, tendo em conta apenas os óbitos registados no local do acidente ou a caminho do hospital, 479 vítimas mortais, o que significa que morreram mais 163 pessoas do que apontado inicialmente após o registo de mortos a 30 dias em consequência de acidentes rodoviários.

Segundo o Relatório Anual de 2023 da Sinistralidade a 30 dias, só hoje divulgado pela ANSR, em 2023 registaram-se 36.595 acidentes com vítimas, dos quais resultaram ainda 2.500 feridos graves e 42.873 ligeiros.

Os números são inferiores aos que tinham sido indicados anteriormente: 2.646 feridos graves e 42.890 ligeiros.

“Comparativamente a 2022, registaram-se acréscimos em todas as métricas: mais 2.319 acidentes com vítimas (+6,8%), mais 24 vítimas mortais (+3,9%), mais 198 feridos graves (8,6%) e mais 2.759 feridos leves (+6,9%)”, lê-se no documento.

A ANSR ressalva que face a 2019, ano definido pela Comissão Europeia como referência “para efeitos da avaliação da evolução da sinistralidade rodoviária durante a presente década”, se verificou uma redução, com menos 656 acidentes (-1,8%), menos 46 mortos (-6,7%) e menos 2.061 feridos ligeiros (-4,6%).

Em contraciclo, houve mais 117 feridos graves de 2019 para 2023 (+ 4,9%).

Em Portugal continental, o número (2.308) foi o mais elevado da última década.

“Efetivamente, os dados de 2023 mostram um retorno aos níveis pré-pandemia, mas com maior gravidade dos acidentes, refletida no aumento de feridos graves”, reconhece a ANSR.