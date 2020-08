A época de caça ao pato abriu no domingo e a ilha da Morraceira, junto à Figueira da Foz, espaço natural com 600 hectares onde coexistem salinas (embora várias em pousio) e pisciculturas, mas também uma zona de caça associativa, voltou a ser destino obrigatório de caçadores da região.

Bem no coração da ilha, quase no seu extremo nascente, equidistante dos braços norte e sul do Mondego, em zona húmida de sapais e canaviais, situa-se a zona de caça concessionada ao Clube de Caçadores do Vale do Mondego. Pela manhã, a reportagem da Lusa foi ao encontro de Nuno ‘Chumbo’ – o apelido pelo qual é conhecido não consta da sua identificação oficial, antes vem do pai, avô e bisavô e não tem a ver com a caça, apesar dos antepassados serem todos caçadores – que, apesar da chuva que caía insistentemente, logrou abater três patos, metade do limite diário imposto a cada caçador.

“Na caça propriamente dita, a covid-19 não tem influência, aqui não há perigo, há muito espaço e as pessoas estão separadas e muito longe umas das outras. Onde afetou foi na altura do confinamento, em que as assembleias dos clubes tiveram de ser todas adiadas. E também afeta o convívio no final, gostamos de nos juntar, mas temos evitado isso”, afirma Nuno Chumbo.

O caçador, oriundo da povoação de Casal Verde, freguesia do Paião, a 15 km de distância da Morraceira, não caça em grupo, preferindo fazê-lo em modo solitário, mesmo se a opção lhe impõe meia hora de percurso, sozinho e a pé (em terrenos onde predomina a água, lama e lodo), longe dos vários caminhos de terra que serpenteiam pela Morraceira, onde os participantes nas caçadas estacionam as viaturas.