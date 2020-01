O PAN pretende saber se a autarquia “está a realizar ou já realizou algum estudo relativo às áreas onde ocorrem mais assaltos e mais situações de insegurança no sentido de determinar se há medidas, como o aumento de iluminação ou a mudança das espécies cultivadas (por exemplo arbustos), que possam ser tomadas, de forma a melhorar as condições dos locais e minimizar as situações de risco”, lê-se no requerimento entregue na AML.

De acordo com o documento, o partido questiona ainda se a Câmara de Lisboa, liderada pelo PS, pediu esclarecimentos à PSP sobre os assaltos ocorridos e “procurou encontrar meios de colaboração com as forças de segurança pública no sentido de alterar a atual situação de insegurança que a cidade vive”.

O grupo municipal do PAN recorda que em fevereiro de 2018 apresentou uma recomendação na AML para alargar o policiamento comunitário a mais áreas da cidade, tendo a mesma sido aprovada por maioria.

Assim, “passados quase dois anos”, o partido pergunta à autarquia “que evolução teve esta medida”, realça o requerimento.

Em 28 de dezembro, um jovem, filho de um inspetor-chefe da Polícia Judiciária (PJ) na reforma, foi assassinado durante um assalto com arma branca junto à Faculdade de Ciências, no Campo Grande, em Lisboa.

O jovem de 24 anos, que segundo o Correio da Manhã vinha de um restaurante de 'fast food' no Campo Grande, foi assaltado por três homens, que o esfaquearam supostamente porque a vítima ofereceu resistência.

A PJ identificou e localizou hoje três homens apontados como presumíveis autores do homicídio, disse à Lusa fonte ligada à investigação.

Entretanto, um comunicado da PJ precisou que os homens foram localizados no concelho de Sintra, numa operação realizada esta madrugada.

As associações de estudantes universitários exigiram hoje um maior investimento em policiamento e iluminação junto aos campus universitário de Lisboa.

Em comunicado, 12 associações de estudantes chamam a atenção para os assaltos que têm vindo a ocorrer na zona do Campus da Cidade Universitária, exigindo por isso um maior investimento no policiamento das faculdades e das suas imediações.