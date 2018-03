Apesar de ser o bioma brasileiro melhor preservado, a região adjacente onde nascem muitos dos rios que transportam água para o Pantanal já foi desflorestada em 55%, denuncia a organização World Wildlife Fund (WWF).

No município de Diamantino, no Mato Grosso, a água cristalina aflora numa propriedade privada.

Os proprietários do terreno e os inspetores ambientais cuidam das margens do fino curso de água, que se juntará a outros riachos para formar o rio Paraguai, um dos maiores da América do Sul e o mais importante para o ciclo hídrico do Pantanal.

"Durante os seis meses de chuva, este solo inunda-se e mantém as águas do Pantanal", explica Cassio Santana, gerente da Área de Proteção Ambiental (APA) das Nascentes do Rio Paraguai.

A desflorestação e a erosão do solo devido ao avanço das monoculturas de soja, cana-de-açúcar, eucalipto, bem como os projetos de vias navegáveis ​​e dezenas de centrais hidrelétricas constituem uma séria ameaça.

"Esta região está em risco e, se nada for feito para mudar isso, nos próximos anos podemos ver o Pantanal entrar em colapso", afirma Júlio César Sampaio, coordenador do programa Cerrado-Pantanal da WWF.