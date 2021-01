“Os avós são muitas vezes esquecidos”, disse o Papa, que tem 84 anos, quando presidia à oração do Angelus no Palácio Apostólico do Vaticano.

E prosseguiu: “A velhice é uma dádiva”, disse Francisco.

“Os avós são um elo entre gerações, guardando e transmitindo aos jovens a experiência de vida e de fé”, acrescentou.

A partir de agora, o Dia Mundial dos Avós e Idosos será comemorado no quarto domingo do mês de julho.

O Papa vai assim presidir à primeira missa no dia 25 de julho, quando se assinala este dia, tendo em conta as restrições impostas por causa da epidemia de covid-19, refere o Vaticano em comunicado.