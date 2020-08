A biografia feita por Seewald é a mais abrangente e detalhada do Papa emérito e já vai na 3.ª edição desde que foi publicada, este ano. Já está a ser planeada a tradução em 10 idiomas.

Na apresentação do livro, no Mosteiro Mater Ecclesiae, nos jardins da Cidade do Vaticano, onde reside o Papa emérito desde que renunciou, em fevereiro de 2013, participou também o seu secretário pessoal, o arcebispo Georg Gänswein.

Bento XVI agradeceu a Seewald, quem descreveu como um historiador profundo e “narrador vivo” da sua história pessoal.

A apresentação pessoal do livro teve de ser adiada várias vezes por causa da pandemia de covid-19.

O irmão do Papa emérito, que estava gravemente doente, morreu no passado dia 01 de julho, aos 96 anos.

Bento XVI visitou o irmão em Ratisbona, entre 18 a 22 de junho, depois de voar do Vaticano para Munique acompanhado do seu secretário pessoal, de um médico, uma enfermeira, uma outra pessoa também cuidadora e o vice-comandante do Corpo da Guarda do Estado da Cidade do Vaticano.