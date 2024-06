No encontro com os humoristas, no Vaticano, o Papa Francisco referiu que o riso do humorismo nunca é "contra" alguém. "Lembrem-se disto: quando conseguirem fazer com que sorrisos inteligentes brotem dos lábios, nem que seja de um só espectador, vocês também fazem sorrir Deus".

“O humorismo não ofende, não humilha, não reduz as pessoas aos seus defeitos. Embora a comunicação hoje em dia muitas vezes crie contraposições, vocês sabem como unir realidades diferentes e, às vezes, até opostas. Como precisamos aprender com vocês!”, frisou o pontífice.

”É possível rir também de Deus? É claro que sim, tal como brincamos e fazemos piadas com as pessoas que amamos”, disse ainda. “Isso pode ser feito, mas sem ofender os sentimentos religiosos dos fiéis, especialmente dos pobres".

O Papa lembrou que os humoristas "têm o poder de espalhar a serenidade e o sorriso". “O vosso talento é um dom precioso. Juntamente com o sorriso, espalham a paz nos corações, entre as pessoas, ajudando-nos a superar as dificuldades e a lidar com o stress diário, a encontrar alívio na ironia e a encarar a vida com humor".

O encontro, que terminou com a "oração para pedir bom humor" de S. Thomas More, foi organizado pelo Dicastério para a Cultura e a Educação, presidido pelo cardeal português José Tolentino Mendonça, e pelo Dicastério da Comunicação da Santa Sé. O discurso completo do Papa pode ser lido aqui.

“Francisco reconhece o grande impacto que a arte da comédia tem no mundo da cultura contemporânea. Através do talento humorístico e do valor unificador do riso nos dias de hoje, são oferecidas reflexões únicas sobre a condição humana e a situação histórica. Além disso, a arte da comédia pode contribuir para um mundo mais empático e solidário”, sublinhava um comunicado da Santa Sé sobre o evento de hoje.

Segundo a lista de convidados divulgada pela Santa Sé, além dos três portugueses, esperavam-se no encontro com o Papa Francisco o brasileiro Fábio Porchat e os norte-americanos Stephen Colbert, Jimmy Fallon e Conan O’Brien.

Com esta iniciativa, o chefe da Igreja Católica pretende “celebrar a beleza da diversidade humana e promover uma mensagem de paz, amor e solidariedade”.

Num encontro com artistas em junho de 2023, o Papa disse que os humoristas, nomeadamente os atores, artistas, cartoonistas, escritores, têm “a capacidade de sonhar novas variáveis para o mundo”, através da ironia, que é “uma virtude maravilhosa”.