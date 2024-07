“Exortarás a todos os participantes neste evento a implorarem incessantemente para que reine a paz e acabe a guerra na Ucrânia e em todas as partes do mundo”, escreve o Papa Francisco.

A missiva escrita em latim foi entregue ao secretário de Estado cardeal Pietro Parolin, que vai representar o Vaticano na peregrinação, no dia 21 de julho, ao santuário mariano de Berdychiv, na Ucrânia.

O Papa também apela ao secretário de Estado para levar a sua “bênção, benevolência e proximidade neste período extremamente difícil para o amado povo da Ucrânia”.

Pietro Parolin far-se-á acompanhar, na sua visita à Ucrânia, por dois sacerdotes, o reitor do seminário da diocese de Kiev-Zhytomir, Ruslan Mykhalkiv, e o secretário do arcebispo metropolitano dos ladinos de Lviv, Andriy Lehovich.

Segundo o Vaticano News, o santuário de Berdychiv, de culto mariano, é um destino tradicional de peregrinos que rezam pela paz e, no dia 21 de julho, acontece uma celebração de uma peregrinação de católicos ucranianos de ritual latino.

O santuário, na província de Zhytomyr, a oeste de Kiev, é destino de peregrinações católicas de toda a Ucrânia e de outros países e, depois do início da guerra em fevereiro de 2022, “os peregrinos pedem em particular a intercessão de Maria pela paz” no país.

A viagem do cardeal Pietro Parolin à Ucrânia será a primeira do secretário de Estado da Santa Sé, desde o início da invasão russa no país, depois de ter marcado presença nos anos de 2016 e 2021.