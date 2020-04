“Uma conversa deveras muito cordial, mas, sobretudo, encorajadora”, descreveu ainda Jorge Carlos Fonseca, sobre o telefonema com o Papa Francisco.

Na mesma nota, o chefe de Estado de Cabo Verde referiu que recebeu também hoje uma carta do Presidente da República italiana, Sergio Mattarella, em resposta à que Jorge Carlos Fonseca lhe dirigira há alguns dias, exprimindo a solidariedade cabo-verdiana em consequência da pandemia do novo coronavírus.

“Uma carta – a do Presidente Mattarella – muito sentida, afetuosa e igualmente expressando a sua simpatia e gratidão para connosco e todo o povo das ilhas”, acrescentou Jorge Carlos Fonseca.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 905 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram quase 46 mil.

Dos casos de infeção, pelo menos 176.500 são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu, com mais de 490 mil infetados e cerca de 33.000 mortos, é aquele onde se regista o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, com 13.155 óbitos em 110.574 mil casos confirmados até terça-feira.