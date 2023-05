De volta ao trabalho, depois de ter cancelado a agenda de sexta-feira devido ao estado febril que se encontrava, o Vaticano acrescentou que o chefe da igreja católica tem várias audiências privadas a realizar hoje.

O Papa, de 86 anos, foi hospitalizado com bronquite há quase dois meses, tinha um calendário cheio de reuniões marcadas, mas na sexta-feira o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, disse que as audiências estavam canceladas "devido a um estado febril".

"O Papa estava cansado, ontem [quinta-feira] teve um dia muito intenso", disse na sexta-feira o secretário de Estado do Vaticano, o cardeal Pietro Parolin, à margem de um encontro na embaixada italiana no Vaticano, citado pelos meios de comunicação locais.

O cardeal explicou que na quinta-feira Francisco "viu muita gente e, na reunião da [fundação] Scholas Occurrentes, quis ter contacto com todos. Em certo momento a resistência falha".

A sua próxima aparição pública será a missa deste domingo na Basílica de São Pedro para celebrar o Pentecostes, seguida da tradicional oração do Regina Coeli. Na segunda-feira, deve encontrar-se com o presidente italiano, Sergio Mattarella.