"As condições clínicas do Santo Padre, na complexidade do quadro geral, mantiveram-se estáveis. A radiografia de tórax realizada ontem confirmou radiologicamente as melhorias registadas nos dias anteriores. O Santo Padre continua a realizar oxigenoterapia de alto fluxo durante o dia e ventilação mecânica não invasiva durante o seu repouso noturno", refere o Vaticano.

"Esta manhã, depois de ter participado nos Exercícios Espirituais na Sala Paulo VI, recebeu a Eucaristia, dedicou-se à oração e, posteriormente, à fisioterapia motora. À tarde, depois de participar nos Exercícios Espirituais da Cúria, continuou a sua oração, repouso e continuou a sua fisioterapia respiratória", acrescentam

Francisco, de 88 anos, está internado desde 14 de fevereiro devido a uma pneumonia bilateral.