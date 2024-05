“Lamentavelmente, hoje os investimentos que dão maior rentabilidade são as fábricas de armas. É terrível ganhar com a morte”, disse o líder da Igreja Católica.

O Papa Francisco, apelou ainda à oração para que a paz possa prevalecer.

“Não nos esqueçamos de rezar pela paz, rezemos pelas pessoas que são vítimas da guerra. A guerra é sempre uma derrota”, disse Francisco no final de uma audiência geral com os fieis, realizada no Vaticano.

O Papa pediu aos fiéis para rezarem pela Ucrânia, país que está a ser martirizado pela guerra e que, por causa disso, sofre muito, pelos habitantes da Palestina e de Israel, igualmente em guerra, e pelos ‘rohingya’, minoria étnica predominantemente muçulmana perseguida em Mianmar.

“Peçamos a paz, a verdadeira paz para estas pessoas e para o mundo inteiro”, apelou.