"Eu não abençoo um casamento homossexual, abençoo duas pessoas que se amam e também peço que rezem por mim", explica o Pontífice numa conversa com o diretor da revista Credere, o padre Vincenzo Vitale, citada pelo Vatican News.

"Nas confissões, quando essas situações surgem, pessoas homossexuais, pessoas divorciadas, eu rezo sempre e abençoo. A bênção não deve ser negada a ninguém. Todos, todos, todos. Atenção, estou a falar de pessoas: de quem é capaz de receber o Batismo", explicou.

O Papa referiu ainda que "os pecados mais graves são aqueles que se disfarçam com uma aparência mais angelical". E deu um exemplo: "Ninguém se escandaliza se eu abençoo um empresário que talvez explore as pessoas: e isso é um pecado muito grave. Enquanto se escandalizam se eu abençoo um homossexual... Isso é hipocrisia! Devemos respeitar todos. Todos! O cerne do documento é o acolhimento", disse, em referência à declaração Fiducia Supplicans.